"سيتي" يهزم "جلف إف سي" ويتصدر دوري الدرجة الأولى

فاز فريق "سيتي" على فريق"جلف إف سي" بهدف مقابل لاشيء في المباراة الافتتاحية للجولة الثانية لدوري الدرجة الاولى التي اقيمت في ملعب نادي الذيد، ليصبح رصيد "سيتي" اربع نقاط في صدارة ترتيب الفرق بينما ظل "جلف اف سي" بثلاثة نقاط.

ظهرت المباراة بمستوى فني متوسط وسجل هدف الفريق الفائز اللاعب حارب جمال علي في الدقيقة (90+3).

وشهدت المباراة منح الحكم خمس بطاقات ملونة منها بطاقة حمراء للاعب فريق "جلف اف سي" السنغالي محمد ديوب 81.