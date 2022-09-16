كلباء يحتفل بالفوز الثاني على حساب الظفرة

حقق فريق كلباء فوزا مهما على الظفرة بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت اليوم بملعب كلباء ضمن الجولة الثالثة لدوري ادنوك للمحترفين. وبهذه النتيجة رفع كلباء رصيده إلى ست نقاط، بينما ظل الظفرة بنقطة واحدة. وهذا الانتصار الثاني لكلباء في الدوري، بعد الفوز في الجولة الثانية على الوحدة، بينما كان خسر في الجولة الاولى أمام البطائح. في المقابل تعد هذه الهزيمة الثانية للظفرة الذي خسر في الجولة الماضية من العين، وتعادل قبلها مع النصر.

وبعد شوط أول سلبي، أشرك مدرب كلباء ثلاثة لاعبين دفعة واحدة وهم ياسر حسن وحبيب الفردان واحمد جشك الأمر الذي قلب المباراة رأسا على عقب. وسجل كلباء هدفه الاول عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من ياسر حسن. وسجل الأرجنتيني راميريز الهدف الثاني في الدقيقة 75، بعد أن استلم كرة رائعة من حبيب الفردان، لينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك.