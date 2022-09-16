حارس خورفكان البلوشي يحترف في غرناطة الإسباني

ثمّن مجلس الشارقة الرياضي احتراف حارس مرمى خورفكان، خالد سالم البلوشي، بنادي غرناطة الإسباني، أحد أندية دوري الدرجة الثانية بفريق الرديف، ليعزز وجود اللاعبين الإماراتيين في الدوريات الإسبانية، من أجل تقديم لاعبين موهوبين من الإمارة في الملاعب الأوروبية.

وأشاد رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، بالخطوة التي تعبر عن انفتاح لاعبي الإمارة على الاحتراف في الدوريات العالمية وتحديداً في الدوري الإسباني، وقال في تصريحات صحافية: «نتمنى للاعب التوفيق في مسيرته لرفع راية الكرة الإماراتية بشكل عام، والإمارة بشكل خاص، عبر هذه الخطوة الجديدة والواعدة».