يوسف ميرزا.. الثامن على العالم في تصنيف «الدرّاجات»

حقق قائد المنتخب الوطني للدرّاجات يوسف ميرزا، إنجازاً جديداً باحتلاله المركز الثامن في التصنيف العالمي ضمن اختصاص سباق النقاط برصيد 900 نقطة، ليضمن الصعود رسمياً إلى بطولة العالم للمضمار التي ستُقام في فرنسا، ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الدرّاجات الإماراتية. وجاء ذلك عقب نجاح ميرزا في الحصول على ذهبية سباق النقاط في ثلاث بطولات متتالية.

ونجح نجم وقائد منتخب الدرّاجات في تحقيق ذهبية سباق النقاط في البطولة الآسيوية للمضمار في نيودلهي بالهند، وكرر الإنجاز نفسه بالفوز بذهبية دورة التضامن الإسلامي في تركيا، ثم الفوز بذهبية كأس آسيا للمضمار، التي أقيمت أخيراً في تايلاند، ليصعد إلى المركز الثامن عالمياً، وكذلك الأول آسيوياً وعربياً في هذه النوعية من السباقات.

وقال رئيس اتحاد الدرّاجات منصور بوعصيبة: «تكاتف جميع لاعبي المنتخب ونجاحهم الفترة الأخيرة في حصد العديد من الإنجازات على المستويين العربي والقاري، كان نتيجة طبيعية لمجهود قدمه هؤلاء الشباب»، مشيراً إلى أن حرص الاتحاد على السماح بمشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف السباقات زاد من قوتهم وخبرتهم، حتى أصبحت درّاجات الإمارات رقماً صعباً في آسيا.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «خلال العام الجاري نجح محمد المطيوعي، وصفية الصايغ في الصعود إلى بطولة العالم للطريق في أستراليا رسمياً من دون بطاقات دعوى، ضمن فئة تحت 23 عاماً، كما صعد يوسف ميرزا أيضاً، وهو ما يعني أن درّاجات الإمارات وصلت إلى الوجود باستمرار في البطولات العالمية والمنافسة عليها، ولايزال لدينا الأمل أيضاً في صعود ميرزا إلى أولمبياد باريس 2024».

وعبر من جانبه ميرزا في تصريح صحافي عن سعادته بالصعود إلى بطولة العالم، وأشار إلى أن الإنجازات تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقه وزملائه في المنتخب.