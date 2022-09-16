شباب الأهلي والوحدة.. حوار برتغالي و«الخطأ ممنوع»

يستضيف شباب الأهلي ضيفه الوحدة في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 20:30 اليوم على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، في مباراة تشهد حواراً فنياً برتغالياً بين مدربي الفريقين، ليوناردو جارديم (شباب الأهلي)، وكارلوس كارفالهال (الوحدة). وتعدّ هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها المدربان، إذ حقق كل منهما الفوز على الآخر مرة، بعدما فاز جارديم في اللقاء الأول بقيادة سبورتينغ براغا البرتغالي للفوز خارج أرضه على بيشكتاش التركي بهدف دون رد، قبل أن يتفوق كارفالهال في لقاء الإياب بالبرتغال، ويحقق الفوز بهدفين دون رد في الدوري الأوروبي ويتأهل إلى الدور الثالث من المسابقة في موسم 2011-2012. ويدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على دبا 2-1، ويسعى إلى مواصلة الانتصارات وعدم خسارة المزيد من النقاط في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض الوحدة اللقاء بهدف تعويض الخسارة غير المتوقعة التي تعرّض لها على أرضه في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء بهدف دون رد، ليحقق «العنابي» بداية مخيبة بحصوله على نقطة واحدة من تعادل في الجولة الافتتاحية أمام الوصل بهدفين لكل فريق.

وتشهد المباراة مشاركة السوري عمر خريبين مع شباب الأهلي، رغم أنه معار من الوحدة، حيث لا يوجد بند في عقد الإعارة يمنعه من المشاركة أمام فريقه السابق.