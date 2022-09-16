مواجهة العروبة و«الصقور» تشد الأنظار في ثانية جولات «الهواة»

يتطلع فريقا دبا الحصن والإمارات إلى تحقيق الفوز الأول في دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، وذلك حين يخوضان منافسات الجولة الثانية، حيث يواجه دبا الحصن الرمس، و«الصقور» مع العروبة في قمة الجولة. وكان «الصقور» تعادل في الجولة الأولى مع «سيتي»، بينما خسر دبا الحصن من العربي 2-1.

وتقام اليوم مباراة «سيتي» و«غلف إف سي» الساعة 17:35.

ويلتقي غداً العروبة والإمارات، في حوار خاص بين فريقين هابطين من دوري المحترفين في الموسم الماضي. كما يلعب الفجيرة مع فريق «فرسان هسبانيا» ويستضيف العربي فريق «بينونة». وتستأنف الجولة الثانية يوم بعد غدٍ بثلاث مباريات أيضاً يلعب فيها الفائزان من الجولة الماضية الذيد مع الجزيرة الحمراء، ويحلّ الحمرية ضيفاً على فريق مسافي، بينما يحلّ دبا الحصن ضيفاً على الرمس، ويلعب التعاون مع ضيفه مصفوت.

وتميز مباريات اليوم الثالث الظهور الأول لفريق الحمرية، الذي يعدّ أحد أبرز فرق الدوري المرشحة للصعود واللعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، كذلك بالنسبة لفريق التعاون الطامح إلى أن يكون الحصان الأسود لدوري الهواة، بينما يسعى مصفوت إلى تحقيق أول نتيجة إيجابية.

«الصقور» يبحث عن فوزه الأول بعد التعادل مع «سيتي» في الجولة الأولى.