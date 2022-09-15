الجزيرة والعين.. كلمة السر مبخوت

صنع مهاجم فريق الجزيرة الدولي علي مبخوت هدفاً بـ «الكعب» وسجل آخر ليهدي فريقه فوزاً ثميناً على العين 2-1، الخميس، على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليضع بذلك «فخر أبوظبي» النقطة 9 في رصيده متقاسماً الصدارة مع الشارقة، بينما تجمدت نقاط «الزعيم» حامل اللقب عند أربع نقاط.

وأصبح علي مبخوت الأكثر تسجيلاً في مرمى حارس فريق العين، الدولي خالد عيسى على مر التاريخ بعد وصوله للهدف رقم 13، كما عزز رصيده التاريخي في المسابقة بالوصول للهدف رقم 187.

واستفاد أصحاب الأرض من أفضليتهم وقصوا شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 19 بواسطة لاعب الوسط، الدولي عبدالله رمضان عقب تمريرة بالكعب من زميله علي مبخوت استقبلها وتقدم قليلاً قبل أن يسدد كرة يسارية قوية سكنت شباك الحارس خالد عيسى.

ومنح الهدف المبكر «فخر أبوظبي» فرصة تسير اللقاء بعدها، لكن الضيوف استطاعوا مقاسمة الأداء والعودة لأجواء اللقاء بتسجل هدف التعادل في الدقيقة،39 برأسية المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو من الكرة الركنية التي أرسلها الاوكراني اندريه يارمولنكو.

وانطلق الشوط الثاني بأفضلية واضحة لفريق الجزيرة وسرعان ما استغلها على أكمل وجه وسجلوا هدف التقدم بواسطة الدولي علي مبخوت في الدقيقة 52 مستفيداً من خطأ مشترك لدفاع العين، ليفرض بعد ذلك الفريق سيطرته أكثر على مجريات اللقاء بفضل التمركز الصحيح للاعبيه والتمريرات القصيرة التي تبادلوها.

وتضاعفت معاناة الضيوف بعد حصول المدافع الدولي، بندر الاحبابي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 60 عقب تدخل عنيف على مهاجم الجزيرة، المغربي أشرف بن شرقي صادقت عليها تقنية الإعادة التلفزيونية «الفار»، كما ألغى حكم اللقاء عمر آل علي هدف التعادل الذي سجله لابا كودجو في الدقيقة 66 بداعي التسلل.