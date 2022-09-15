الشارقة وعجمان.. قمة الإثارة و5 أهداف ساحرة

حقق الشارقة فوزاً مثيراً على عجمان 3-2، الخميس، على استاد راشد بن سعيد، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم الشارقة بهدف من نيران صديقة عن طريق سعود سعيد من خطأ فادح عندما أراد إبعاد عرضية ماركوس فينسيوس ليُسكنها شباك الحارس علي الحوسني "35".

ولكن عجمان نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الاول عبر لاعبه الكونغولي، بريستيج مبونغو من تمريرة سحرية لفراس بالعربي راوغ على إثرها الحارس قبل التسجيل "45+3" بطريقة جميلة.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن البرتقالي من التقدم طريق فراس بالعربي، بعد سلسلة من المحاولات على مرمى الشارقة، لتنتهي الكرة عند فراس بالعربي، سددها بيمينه في المرمى الخالي من حارسه "47".

ولكن الملك لم يستسلم للوضع الذي أصبح عليه وسط تدخلات فنية من مدربه اولاريو كوزمين، إلى أن تمكن لوان بيريرا من التعادل بعد أكثر من محاولة على مرمى عجمان سجلها منها في الأخير "65".

وأضاع الكاسيرا ضربة جزاء تسبب فيها سعود سعيد، تصدى لها حارس عجمان علي الحوسني لتتحول الكرة إلى ضربة ركنية لينجح الكاسيرا في تحويلها "72".

وأظهر عجمان من البداية أن المباراة لن تكون سهلة على الشارقة، الذي دخل الشوط الأول بصورة كانت متوقعة، فكان أكثر سيطرة على مجريات اللعب، لكن البرتقالي أظهر انيابا هجوميه مخيفة، حينما تحصل على ضربة ثابتة من خارج الصندوق، لعبها فراس بالعربي، ولكن كرته ارتطمت بالعارضة واستقرت خارج الملعب"13".

وكانت الفرصة الأبرز لأصحاب الأرض، حينما قاد وليد أزارو، هجمة مرتدة، لعبها بدوره إلى فراس بالعربي، الذي انفرد بالمرمى، ولكن القائم وقف له بالمرصاد وأنقذ مرمى الحارس محمد درويش من هدف أخر مُحقق "21".

ولم يستفد "البرتقالي" من حالة النقص التي كان عليها الشارقة بعد طرد لاعبه سالم سلطان قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، اذ تماسك الملك في تلك الأوقات للحفاظ على النتيجة.