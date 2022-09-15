مبخوت ولابا يرسمان مصير قمة الجزيرة والعين

يلتقي الجزيرة مع العين في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، عند الساعة 8:30 من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، إذ سيلعب كل من المهاجمين علي مبخوت والتوغولي لابا كودجو دوراً كبيراً في تحديد نتيجة اللقاء.

ويعيش مبخوت وكودجو أفضل فتراتهما في بداية الموسم، بعدما أحرز لاعب الجزيرة خمسة أهداف في أول مباراتين بالموسم، بواقع هدفين أمام دبا الفجيرة (2-صفر) وثلاثة أهداف أمام خورفكان (4-2) خلال انطلاقة مثالية للجزيرة، ليعزّز مبخوت رقمه القياسي هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين برصيد 186 هدفاً.

من جهته، ردّ لاعب العين، كودجو لابا، بتسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة، خلال فوز العين الكبير 7-صفر على الظفرة، ليعوض مهاجم توغو عدم التسجيل في الجولة الافتتاحية خلال التعادل 1-1 مع عجمان، إلى جانب إهداره ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وتصارع اللاعبان على صدارة الهدافين في المواسم الأخيرة، وتفوّق لابا في الموسم الماضي بفارق كبير ليحقق لقب الهداف، بعدما فاز مبخوت بالصدارة في موسم 2020-2021.

ولم يكن مبخوت في أفضل حالاته في الموسم الماضي وسجل 10 أهداف فقط ليحتل المركز التاسع في ترتيب الهدافين، بينما سجل لابا 27 هدفاً وقاد العين للقب، وهو رابع أفضل هداف في تاريخ ناديه.

وحافظ الثنائي على مكانتهما المميزة بالمسابقة، رغم وصول نجمين عالميين بحجم باكو ألكاسير وميراليم بيانيتش إلى الشارقة المتصدر بفارق الأهداف عن الجزيرة.

ويعوّل الجزيرة على فاعلية مبخوت لاستعادة اللقب، بينما يشكل لابا أخطر سلاح لحامل اللقب.

ويدخل «فخر أبوظبي» اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق الفوز في أول جولتين على كل من دبا الفجيرة وخورفكان وتصدر لائحة الترتيب بالرصيد نفسه ست نقاط مع الشارقة الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يمتلك العين في رصيده أربع نقاط بعدما تعادل مع عجمان وحقق الفوز على الظفرة.