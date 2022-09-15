هل يكرر عجمان سيناريو الموسم الماضي أمام الشارقة

يبحث الشارقة متصدر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، عن انتصار جديد يدعم وضعيته على القمة، حينما يحل ضيفاً على عجمان، في استاد راشد عند الساعة 17:45 مساءً، في الجولة الثالثة من المسابقة، فيما يأمل عجمان في تكرار ما فعله في الموسم الماضي، حينما فاز على الملعب نفسه بهدف دون رد.

ويدخل الشارقة اللقاء وهو منتشياً من فوزين متتاليين على شباب الأهلي وبني ياس 2-صفر و3-صفر على الترتيب، على العكس من عجمان الذي لم يُحقق أي انتصار في الجولتين الماضيتين، مكتفياً بالتعادل مع العين 1-1 والخسارة من النصر صفر-2.

وسيجد عجمان نفسه أمام موقف حرج للغاية، بعدما ازدادت محنته بتأكد غياب مدافعه السلوفيني ميرال ساماردجيتش، بداعي الإصابة، فضلاً عن احتمال غياب المدافع وليد اليماحي، الذي غاب عن التدريبات التي سبقت المباراة لظروف وفاة والدته.

ولم يكن مدرب عجمان، الصربي غوران، يريد أن تكون غياباته على مستوى خط الدفاع، خصوصاً أن المنافس يتمتع بقوة هجومية كاسحة بعد انضمام الثنائي، بيانتش والكاسير إلى تشكيلة الشارقة إلى جانب عثمان كمارا.