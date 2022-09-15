الحمادي: 3 أسباب قادت خورفكان للفوز بكأس الصالات

أكد مدرب فريق خورفكان لكرة قدم الصالات، أنور الحمادي، أن أسباب فوز فريقه بكأس الاتحاد للصالات، يتمثل في المردود الفني العالي الذي قدمه اللاعبون، وجهود إدارة النادي، والدعم الجماهيري الكبير.

ووصف الفوز في المباراة النهائية على البطائح بالمهم، لأنه تحقق أمام أحد أقوى فرق الدولة، منوهاً إلى أن تحقيق بطولة في مطلع الموسم يعد أمراً مهماً لاستكمال المشاركة في البطولات المقبلة.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى إسعاد جمهورنا الذي نعتبره اللاعب رقم واحد في منافسات الصالات، كما أهدى الفوز باللقب إلى روح والدي محمد الحمادي، الذي انتقل إلى جوار ربه قبل أيام قليلة».

وقال: «في كل بطولة سابقة حققها خورفكان كنت آخذ معي الكأس إلى والدي في المنزل، ليشعر معنا بالسعادة».