النقبي: متفائل بموسم متميّز لخورفكان في «الصالات»

افتتح خورفكان الموسم الرياضي لكرة قدم الصالات 2022-2023 بالفوز بكأس الاتحاد، وذلك للموسم الثاني على التوالي، وهو اللقب السادس لـ«نسور الصالات» بعد فوزه أول من أمس على البطائح بخمسة أهداف لهدفين في نهائي البطولة الذي أقيم في قاعة نادي اتحاد كلباء. ووصف رئيس مجلس ادارة نادي خورفكان، سالم النقبي، الفوز بالبطولة بأنه يبعث على التفاؤل بموسم أكثر تميزاً في تحقيق النتائج الايجابية، والمنافسة على الفوز بالبطولات. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «وضعنا في خطتنا للموسم الحالي تحقيق الفوز بأكثر من بطولة رغم أن المنافسات ستكون قوية، لكننا استعددنا لذلك من خلال انتدابات اللاعبين والاستعدادات التي سبقت انطلاق الموسم، وثقتنا عالية بتحقيق إنجازات أخرى».