لفت نظر أندية في دوري الهواة لمخالفتهم بروتكول عمليات المباريات

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الامارات لكرة القدم نوجيه لفت نظر لأندية بينونة وغلف إف سي وفرسان هيسبانيا لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في مسابقة دوري الدجة الأولى كما وجهت لفت نظر لنادي الفجيرة في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة ونادي بني ياس في مسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة ونادي العروبة في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 سنة "ب" لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات.

وقررت اللجنة في بيان صحافي أصدره اتحاد الكرة على صفحته الرسمية "توتير" منع مدرب فريق عجمان تحت 16 سنة ب من مرافقة الفريق في مباراتين وتغريمه 6000 درهم بسبب عباراته المسيئة لحكم مباراة فريقه امام نادي خورفكان في الجولة الماضية من مسابقة دوري الناشئين تحت 16 سنة "ب".