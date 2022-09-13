9 ميداليات لمنتخب القوة البدنية في بطولة آسيا

نجح منتخب الإمارات للقوة البدنية في إحراز تسع ميداليات ملونة (سبع ذهبيات وفضية وبرونزية) خلال مشاركته في بطولة آسيا للقوة البدنية التي اختتمت في منغوليا.

وشهدت المشاركة الإماراتية تميزاً جديداً للاعبات المنتخب اللاتي حققن ميداليتين ذهبيتين لكل من: فاطمة صالح في الوزن المفتوح لأكثر من 84 كيلوغراماً، ومريم البلوشي بوزن تحت 52 كيلوغراماً، ونالت اللاعبة آمنة سالم المهري الميدالية الفضية لوزن تحت 76 كيلوغراماً.

بينما حقق ذهبيات الرجال كل من: فيصل الزعابي في فئة الماسترز وزن 83 كغ، وراشد علي عيسى في فئة الناشئين بوزن 105 كيلوغرامات، وعبدالله حسين الحمادي في فئة الناشئين لوزن 120 كيلوغراماً، وماجد يوسف آل رضا في الشباب وذهبية بطل الأبطال.

وحقق منتخب الإمارات المركز الثاني في المجموع العام لفئة الشباب وكذلك فئة السيدات، والمركز الثالث في فئة الناشئين.