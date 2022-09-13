30 فعالية متنوعة في الموسم البحري الجديد

تنطلق في شواطئ دبي يوم الأحد المقبل فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023 الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بداية من الشهر الجاري وحتى شهر مايو المقبل.

ويتضمن الموسم الجديد 2022-2023 ما يزيد على 30 فعالية رياضية بحرية متنوعة تجمع مختلف شرائح المجتمع في إطار خطط وبرامج النادي الرامية لتحقيق أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية 2021-2027 في توسيع القاعدة وزيادة الاهتمام بالفعاليات الرياضية التراثية والحديثة والانشطة المجتمعية.

وذكر بيان صحافي: «تستأثر السباقات المحلية التراثية بنصيب الأسد في روزنامة الموسم الجديد، إذ سيكون حفل الافتتاح يوم الأحد مع سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فيما سيكون مسك ختام الموسم في شهر مايو المقبل مع السباق الأعرق والأجمل كرنفال القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي في نسخته رقم 32».

ويشهد الموسم الجديد أربع محطات في منافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً حيث سيقام السباق الأول يوم 16 أكتوبر المقبل، بينما سيقام السباق الثاني في الرابع من شهر ديسمبر تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، بينما سينطلق السباق الثالث منتصف شهر يناير المقبل، فيما تمثل المحطة الرابعة العرس التراثي الكبير سباق القفال.

وينظم النادي سباقين اثنين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، حيث من المنتظر أن يقام السباق الأول يوم السبت 8 أكتوبر المقبل بينما ينظم السباق الثاني يوم 19 نوفمبر.