مدرّب الأهلي الجديد يتوّعد الزمالك بـ «شعره الأبيض»

عبّر المدرب الجديد للنادي الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، عن جاهزيته لتحدي الضغوط مع النادي القاهري، الباحث عن استعادة لقب الدوري المحلي من غريمه الزمالك بطل آخر موسمين.

وقال كولر في مؤتمر صحافي لتقديمه في مقر النادي «تحوّل شعري إلى اللون الأبيض، وهذا يعني أنني أملك الخبرات في التعامل مع الضغوط التي تنتظر الأهلي، وأنا قادر على مواجهتها».

وأضاف أن قرار عمله خارج أوروبا غريب بالنسبة إليه، لكنه وافق بعد أن لاحظ عبر جلساته مع مسؤولي الأهلي مدى الاحترافية والجدية.

وأشار كولر - الذي زار مصر حين كان لاعباً دولياً عام 1988 - إلى أن اللاعبين الأفارقة أسهموا في تطوير الكرة الأوروبية بموهبتهم، وقال «سعيد أنني أقود الآن أكبر أندية قارة إفريقيا»، وأضاف أنه لم يتواصل مع مواطنه مدرب الأهلي السابق رينيه فاير قبل إتمام الصفقة.

وشرح المدرب السابق لمنتخب النمسا ونادي بازل السويسري، أن غيابه عن التدريب لمدة عامين كان للحصول على قسط من الراحة، بعد تجارب متواصلة عدّة، مؤكّداً أنه استغل الفرصة وخضع لجراحة في ركبته.