منتخب الشباب يواجه بروناي في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا

يبدأ المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم غداً مشواره بمواجهة منتخب بروناي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً التي تستضيفها مدينة بيشكيك في قيرغستان خلال الفترة من 14 إلى 18 الجاري، ويلعب الأبيض ضمن المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبه منتخبات قيرغستان (المستضيف) وإيران وبروناي.

وتقام مباراة الافتتاح بين أبيض الشباب وبروناي في الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، فيما يواجه الأبيض صاحب الأرض قيرغستان في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل على أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب إيران يوم الأحد المقبل.

وتقام جميع المباريات في استاد دولين عمر زاكوف بمدينة بيشكيك.

وكان المنتخب بدأ تحضيراته بتجمع داخلي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري الذي اختبر أكثر من 30 لاعباً، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب.