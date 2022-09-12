درّاج فريق الإمارات أيوسو يعتلي منصة التتويج في جولة إسبانيا

فاز دراج فريق الإمارات، الإسباني خوان أيوسو، (19 عاماً)، بالمركز الثالث في المرحلة 20 من جولة إسبانيا التي أقيمت على مسار بطول 181 كم انطلاقاً من مورالزارزال وانتهاء في بويرتو دي نافاسيرادا، متأخراً بفارق 13 ثانية عن منافسه ريتشارد كاراباز الذي حلّ في المركز الأول.

وتعليقاً على النتيجة، قال خوان أيوسو في تصريحات صحافية: «أنا سعيد جداً بهذه النتيجة، وأكاد لا أصدق! كنت أخوض سباقات الجولة واحداً تلو الآخر دون أن أضع لنفسي أهدافاً كبيرة، بل ركزت على إكمال الجولة وبذل قصارى جهودي في كل مرحلة.

لذا فإنني سعيد باعتلاء منصة التتويج والاحتفال بهذه اللحظة مع زملائي في الفريق وعائلتي وأصدقائي.

حاولنا انتزاع الفوز في هذه المرحلة، لكنني راضٍ عن هذه النتيجة، كما أن زميلي جواو تمكَّن من التقدم للانضمام إلينا في قائمة الخمسة الأوائل في التصنيف العام، ونحن في الفريق مسرورون جداً بهذه النتائج».