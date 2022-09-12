البطائح وخورفكان يتطلعان لأول ألقاب موسم الصالات

يخوض فريقا البطائح وخورفكان عند السابعة من مساء اليوم المباراة النهائية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، والتي ستقام في القاعة المغلقة لنادي اتحاد كلباء، وستكون أول مباراة نهائية في بطولات الموسم الحالي، وتنظمها اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.

وتأهل فريق البطائح بعد تخطيه فريق اتحاد كلباء في مباراتي نصف النهائي ذهاباً (4-3) وإياباً (4-2)، بينما تأهل خورفكان بعد تعادله ذهاباً (2-2) وفوزه إياباً (6-صفر) على دبا الحصن. بدوره، قال الأمين العام للجنة الصالات شهاب العوضي، لـ«الإمارات اليوم»: «كشفت النسخة الحالية للبطولة عن مستويات فنية عالية لعدد من اللاعبين المميزين الذين سيكون لهم شأن كبير في البطولات المقبلة التي ستنظم في الموسم الحالي».