تبدأ بـ 20 درهماً.. رابطة المحترفين تطرح تذاكر الجولة الثالثة

طرحت رابطة المحترفين الإماراتية تذاكر مباريات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين موسم 2022-2023، للجمهور عبر التطبيق والموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية ومنصة «بلاتينيوم ليست».

وتبدأ أسعار التذاكر بـ20 درهماً وتصل إلى 50 درهماً و175 في بعض المباريات.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري وسط مواجهات قوية ومنافسة محتدمة في كل المراكز.

وتقام في اليوم الأول الخميس المقبل أربع مواجهات قوية: الوصل في مواجهة دبا، وعجمان يستضيف الشارقة، وخورفكان يواجه النصر، وقمة مرتقبة تجمع الجزيرة والعين.

وتختتم المنافسات يوم الجمعة المقبل بثلاث مواجهات مرتقبة: بني ياس يواجه البطائح، واتحاد كلباء والظفرة، ومواجهة مرتقبة تجمع شباب الأهلي والوحدة. وحرصت رابطة المحترفين على تسهيل شراء تذاكر المباريات رقمياً بخطوات سهلة ومبسطة عن طريق الموقع الإلكتروني للرابطة، أو من خلال التطبيق، أو من خلال مسح الرمز (QR) المتوافر في جميع الملاعب.

وبات الدخول إلى جميع الملاعب بنسبة 100٪ من سعة المقاعد المتاحة في الاستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر الصادر عن تطبيق الحصن، أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة حداً أقصى قبل كل مباراة لغير المطعمين.