ريبروف: الفوز بـ 7 أهداف حصيلته 3 نقاط.. أوقفوا الاحتفالات

أظهر مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، تواضعه الكبير عقب الفوز العريض لفريقه أمام ضيفه الظفرة ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أمس، واعتبر أن الفوز بسباعية نظيفة في المواجهة لا تمثل سوى ثلاث نقاط في نهاية الأمر، مطالباً لاعبيه بإيقاف الاحتفالات والاستعداد للمواجهة المرتقبة التي تجمعهم يوم الخميس المقبل بفريق الجزيرة في ملعب الأخير.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تحضيراته اليوم لمواجهة «فخر أبوظبي».

وقال ريبروف في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، إن الحضور الجماهيري الغفير الذي تابع المباراة من داخل الاستاد مثل دعماً قوياً للاعبين وقادهم لحسم المباراة عملياً من الشوط الأول بتسجيل أربعة أهداف في غضون 43 دقيقة فقط، لإنهاء اللقاء بفوز عريض بسبعة أهداف نظيفة.

وشدد المدرب على ضرورة الاكتفاء بالاحتفالات عقب المباراة والاستعداد لمواجهة الجزيرة في الجولة المقبلة، مشيراً إلى أنه بدأ التفكير في لقاء «فخر أبوظبي» خلال مباراة الظفرة بإجراء بعض التغييرات عقب تسجيل الهدف الرابع، وقال: «اللاعب بندر وضعه جيد إلا أنني فضلت أن أعتمد سياسة الاحتفاظ بعدد من اللاعبين للمواجهة المقبلة بعد أن حسمنا نتيجة لقاء الظفرة».

وعن احتفالية لابا كودجو غير العادية في المباراة، قال: «لا أعتقد أن هناك أمراً غريباً، بل الواقع يؤكد أن لابا في أفضل حالاته، وهو سعيد بما حققه الفريق، بيد أنني في دوري أدنوك للمحترفين أشاهد احتفالات بعض اللاعبين تستغرق وقتاً طويلاً، ويتعمد آخرون البطء في الاحتفال لاستهلاك الوقت، وهذا الأمر يهدر الوقت الفعلي للمباراة، ولا أطالب لاعبي فريقي إطلاقاً باعتماد هذا الأسلوب».

الأخطاء والنقص العددي

أرجع مدرب فريق الظفرة، الصربي نيبويشا فيجنيفيتش، الخسارة العريضة التي تكبدها الظفرة إلى أن لاعبي فريقه لم يكونوا في يومهم، بجانب الأخطاء والنقص العددي، مشيراً إلى أن مثل هذه العوامل في مواجهة فريق مثل العين تكون نتائجها كبيرة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «ارتكبنا أخطاء عدة، وعندما تفعل ذلك أمام فريق مثل العين فعليك انتظار العقاب، وبعد الطرد استغل لاعبو العين النقص العددي، وضاعفوا حصيلتهم من الأهداف. أعتذر لجماهير الظفرة، وأمامنا عمل كبير».