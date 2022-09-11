فريق أبوظبي يأمل تعزيز صدارته لمونديال الزوارق

تنطلق اليوم الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تستضيفها مدينة ريبادورو، بمشاركة 17 زورقاً يتقدمها فريق أبوظبي بزورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي، وزورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري، وفريق الشارقة على زورق 17 بقيادة سامي سيليو.

ويبرز اسم منصور المنصوري بقوة مع تصدره الترتيب العام للبطولة قبل انطلاق هذه الجولة برصيد 35 نقطة، في حين يلاحقه في المركز الثاني الألماني ستيفان هاجن على زورق 19 برصيد 32 نقطة، وثالثاً زورق الشارقة برصيد 22 نقطة، وهم المرشحون الثلاثة الأبرز للقب البطولة حتى الآن.