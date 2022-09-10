ريبروف يواجه نيبوشيا في لقاء العين والظفرة بذكريات «المجر»

يستقبل فريق العين ضيفه الظفرة اليوم الساعة 17:45 على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء تتصدره المواجهات التاريخية بين مدرب العين ريبروف، ومدرب الظفرة نيبوشيا، إذ تقابلا في الدوري المجري في خمس مباريات بين 2018 و2021، حين كان ريبروف مدرباً لفرينكفاروس المجري، ونيبوشيا لأوبيست المجري، وفاز ريبروف في 4، وتعادلا مرة واحدة.

ويأمل ريبروف أن يستعيد نغمة الفوز اليوم، بعد التعادل 1-1 أمام عجمان في الجولة الأولى، كما لا يريد أن يتسع الفارق أكثر بينه وبين الجزيرة والشارقة المتصدرين للدوري حتى الآن بعد جولتين.

ويراهن العين بشدة على هداف الدوري في الموسم الماضي لابا كودجو، وعلى أسمائه البارزة لتخطي عقبة الظفرة اليوم.

وفي المقابل، يمني نيبوشيا النفس بأن يضع حداً للسجل التاريخي السيّئ أمام ريبروف، ويحقق البداية الجيدة المرجوة للظفرة الذي تعادل في الجولة الأولى 1-1 أمام النصر.