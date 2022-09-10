فوز صعب لشباب الأهلي على دبا

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً صعباً على مستضيفه دبا أمس، بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين. وأحرز لشباب الأهلي البديلان يوري (66) ودومبيا (86)، بينما أحرز هدف دبا ألكسندر في الدقيقة 45، ليحقق شباب الأهلي أول ثلاث نقاط له في البطولة، بينما ظل دبا من دون نقاط بعد مرور جولتين.

وبعد شوط أول مخيب لشباب الأهلي، كان فيه دبا الأفضل وسجل خلاله هدفه الوحيد، عاد شباب الأهلي بقوة وضغط بشكل مستمر في الشوط الثاني قبل أن ينجح يوري ودومبيا في تأمين الفوز لشباب الأهلي.