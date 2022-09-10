«الملك» سعيد بثلاثية ألكاسير وبيانيتش وبيريرا أمام «السماوي»

قاد ثلاثي فريق الشارقة، الإسباني ألكاسير والبوسني بيانيتش والبرازيلي بيريرا «الملك» إلى فوز ثمين على ضيفه بني ياس بثلاثية نظيفة أمس، ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، ليستمر الشارقة في صدارة مشتركة بالرصيد نفسه (ست نقاط) مع الجزيرة، فيما بقي بني ياس عند ثلاث نقاط. وترجم الشارقة أفضيلته سريعاً من خلال هدف السبق عن طريق باكو ألكاسير «15»، فيما سجل البوسني بيانيتش أول أهدافه مع الفريق، والثاني للشارقة «39» من ركلة جزاء احتسبت لمصلحة ألكاسير، بعدما استعان حكم اللقاء محمد عبدالله حسن بـ«الفار».

وأضاف البرازيلي لوان بيريرا الهدف الثالث «42» من تسديدة قوية مستغلاً تمريرة ألكاسير من هجمة بدأها بيانيتش. وكان الشوط الأول كافيا ليفوز الشارقة، بعد أن ظلت النتيجة كما هي في الشوط الثاني.