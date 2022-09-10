«هاتريك» مبخوت يسعد الجزيرة

عاد الجزيرة بثلاث نقاط ثمينة من معقل خورفكان بعد الفوز عليه 4/2، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين أمس.

ليحافظ على العلامة الكاملة وصدارة الدوري.

وشهدت المباراة ثلاث ركلات جزاء للجزيرة سجل منها مبخوت اثنتين وأضاع واحدة، لكنه أكمل الهاتريك بتسديدة رائعة.

وقلب الجزيرة الطاولة على مستضيفه الذي تقدم بهدف سالم الحمادي «45+1»، ليسجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق مبخوت وفلورين تناسي «47» و«60»، وأدرك خورفكان التعادل عن طريق ايلتون فيليبي، «66»، وعاد مبخوت وسجل هدفي الفوز «71» و«83».