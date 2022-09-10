الوصل ينتصر ويحبط البطائح

قاد ليما وجيلبيرتو أوليفيرا الوصل للفوز على البطائح بهدفين مقابل هدف، أمس، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين على استاد كلباء، ليحقق الوصل أول انتصار في الدوري، ويرفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما توقف رصيد البطائح عند ثلاث نقاط.

وافتتح البرازيلي أوليفيرا التسجيل للوصل من كرة عرضية لعبها ليما وقابلها المهاجم البرازيلي برأسه في المرمى (45).

ورغم إحراز البطائح التعادل في الشوط الثاني عن طريق الكاميروني بيرتراند (54)، لكن ليما عاد ليهدي أوليفيرا كرة الهدف الثاني للوصل في الدقيقة (74)، ليسدد الأخير بقوة في مرمى البطائح.