«يد الشارقة» في مجموعة السالمية والإفريقي وسكيكدة

أسفرت نتائج قرعة بطولة الأندية العربية لكرة اليد، المقامة في نسختها الـ37 في تونس خلال الفترة من 17 و27 سبتمبر الجاري، وقوع ممثل الدولة فريق الشارقة في المجموعة الأولى، بجوار السالمية الكويتي، والإفريقي التونسي، وأمل سكيكدة، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من بطلي آسيا وإفريقيا، الكويت الكويتي، والزمالك المصري، بجوار مولودية الجزائري والترجي التونسي.

وأجريت مراسم القرعة أول من أمس، في مدينة الدمام بالسعودية على هامش بطولة السوبر السعودي، على أن تتنافس الفرق الثمانية في عربية تونس، لانتزاع البطاقة الوحيدة المؤهلة عن البطولة إلى كأس العالم للأندية «سوبر غلوب» التي تستضيفها السعودية نهاية أكتوبر المقبل.