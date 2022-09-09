شباب الأهلي يحول تأخره أمام دبا إلى فوز بثنائية

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً صعباً على مستضيفه فريق دبا بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين في استاد دبا، أحرز لشباب الأهلي اللاعبين البديلين يوري (66) ودومبيا (86)، بينما أحرز هدف دبا ألكسندر في الدقيقة 45، ليحقق شباب الأهلي أول 3 نقاط له في البطولة، بينما يبقى فريق دبا بدون أي نقاط بعد مرور جولتين.

غاب فريق شباب الأهلي عن الشوط الأول وكان دبا هو الأفضل خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب ولم يظهر أي فارق خبرة بين فريق شباب الأهلي بنجومه الكبار، ولاعبي فريق دبا الصاعد حديثاً، وفي الشوط الثاني حاول شباب الأهلي العودة إلى المباراة في الشوط الثاني وشكل خطورة كبيرة ولكن الوصول إلى الشباك دبا كان عن طريق لاعبين بديلين دفعا بهما المدرب البرتغالي في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بنتيجة 2-1، وتحقيق ثلاث نقاط صعبة.