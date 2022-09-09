خورفكان يراهن على خبرة العنبري أمام الجزيرة

يحلّ الجزيرة ضيفاً ثقيلاً على خورفكان، اليوم، الساعة 17:45 في افتتاح الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وفي الوقت الذي يسعى فيه مدرب الجزيرة، الهولندي كايزر مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الأولى على دبا 2-صفر، يراهن خورفكان على خبرة مدربه عبدالعزيز العنبري لتعويض خسارة الجولة الأولى أمام بني ياس صفر-1.

وقدم الجزيرة نفسه بقوة في مباراة دبا، واستعاد هدافه علي مبخوت توهجه من جديد وتقاسم صدارة الهدافين مع مهاجم الوحدة بيدور، كما لفت المغربي أشرف بن شرقي الأنظار في أول ظهور له، فضلاً عن تألق الحارس علي خصيف الذي حلّ في المركز الثاني كثاني أفضل حارس في التصديات. وتاريخياً يتفوق الجزيرة بحكم التاريخ والإمكانات في مواجهاته ضد خورفكان، إذ جمعتهما ست مواجهات فاز الجزيرة في أربع، وخسر مرتين.

ويأمل خورفكان في تصحيح المسار سريعاً، رغم صعوبة المواجهة. ويأمل في أن تقدم تجربة عبدالعزيز العنبري الذي توّج سابقاً بطلاً للدوري مع الشارقة كمدرب، في تقديم الحلول المطلوبة لكي يحقق خورفكان الانطلاقة المطلوبة. وسيكون العنبري وكل لاعبيه في اختبار بالغ الصعوبة. ويعاني الجزيرة عادة حين يلعب في ملعب خورفكان، إذ خسر في الموسم الماضي 2-1، وقبلها بنتيجة كبيرة 3-صفر.