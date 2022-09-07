«هجن العاصفة» تبدع في تحديات سن اليذاع للهجن

سجّلت مؤسسات هجن أصحاب السموّ الشيوخ، ظهورها الأول في موسم سباقات الهجن 2022 بدبي، وذلك من خلال مشاركتها في تحديات سن اللقايا ضمن تمهيدي المرموم، الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه. وتصدرت «الحاكمة» بشعار الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، وقيادة المضمر عيسى خلفان بالشاوي، التحدي الرئيس للقايا البكار المحليات بزمن قدره 6:10:9 دقائق، بينما حسمت مؤسسة هجن زعبيل المملوكة للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، صدارة الشوطين الثاني والثالث، حيث قاد المضمر راشد محمد مروشد «شاهين» لقمة اللقايا الجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً قدره 6:17:8 دقائق. وعاد المضمر ذاته للتألق من خلال ثالث الأشواط المخصص للقايا البكار المهجنات، الذي قاد من خلاله «الشاهينية» للمركز الأول بزمن بلغ 6:17:6 دقائق.

في المقابل، شهدت تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السموّ الشيوخ ضمن تمهيدي المرموم، إقامة 14 شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات، وقاد غياث الهلالي شعار هجن العاصفة لتحقيق الفوز بالشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات، حيث تمكنت «الشاهينية» من الوصول إلى خط النهاية بزمن قدره 6:13:6 دقائق، وهو التوقيت الأفضل في جميع التحديات.

وتألقت هجن سيح السلم في تحدي اليذاع الجعدان المحليات، حيث قدم المضمر سعيد عبيد مروشد «السبع» على القمة بتوقيت بلغ 6:19:2 دقائق، أما «الظبي» بشعار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقيادة المضمر عبيد محمد بالضبيعة، فقد كانت صاحبة التميز والإبداع في تحدي اليذاع البكار المهجنات، وذلك بعد أن حققت زمناً قدره 6:16:6 دقائق، وعادت هجن العاصفة للتألق مجدداً من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات الذي حسمه «شاهين» بقيادة غياث الهلالي في زمن بلغ 6:26:1 دقائق.