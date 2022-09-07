«أنامو» بشعار «غودولفين» بطلاً لخيول الـ 3 سنوات

توّج مهر غودولفين «أنامو» بلقب بطل خيول السنوات الثلاث في أستراليا، وذلك ضمن حفل جوائز السباقات الأسترالي 2022، الذي جرى عطلة الأسبوع الماضي في ملبورن. وأوضح موقع «غودولفين» أن تتويج «أنامو» بطلاً لخيول السنوات الثلاث في أستراليا، يعود إلى نتائجه المميزة الموسم الماضي، من ضمنها فوزه في سباقين للفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، جاء أولها في أكتوبر الماضي بالظفر بسباق «كولفيلد غينيز»، واتبع في مارس بتتويجه في سباق «روزهيل غينيز».