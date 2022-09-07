«كوينشالا» تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا

نجحت الفرس «كوينشالا» من التتويج بلقب المحطة الألمانية لكأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في جولتها التاسعة ضمن النسخة 29 التي شهدها مضمار إيفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن، يوم الأحد الماضي.

وشهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى 13 ألف متفرج، ومشاركة مميزة من نخبة مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا، وتميز بالتنافس المحتدم بين الخيول المشاركة في السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتمكنت الفرس «كوينشالا» المنحدرة من نسل (المأمون مونلو × الرمثة بنت عامر) للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، تحت إشراف المدرب جون دي ميولي، وقيادة الفارس «أو دي أنديجن» من التتويج بلقب سباق الكأس الغالية، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن 1:48:03 دقيقة، وحلت بالمرتبة الثانية الفرس «إكليل عذبة» المنحدرة من نسل (ليث الخالدية × منادي عذبة بنت كوتوبيا) للمالك عذبة للسباقات العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد آل سعود، وذلك بإشراف المدرب فيليب كولينجتون، تحت قيادة الفارس تاج أوشيه، فيما جاء بالمركز الثالث «ميار الخالدية» (نشوان الخالدية × أسماء الخالدية) للمالك إسطبلات الخالدية العائدة للأمير خالد بن سلطان عبدالعزيز آل سعود، تحت إشراف المدرب ميخائيل بوركووسكي، وقيادة الفارس باورزهان مورزاباييف.من جانبه، قال مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني: «نفخر بالنجاحات التي تحظى بها الكأس الغالية في كل المحطات الأوروبية، ومستوى الإشادات والأصداء العالمية الواسعة والترحيب الكبير الذي نلقاه من قبل الاتحادات والمنظمات والملاك والمربين ووسائل الإعلام وجميع أسرة وعشاق الخيل العربية، والتي تدفعنا نحو المزيد من العطاءات لتقديم سباقات أكثر وبتنوّع أكبر وبخطط تدعم رفع مستويات الإنتاج ورعاية الخيل العربي».