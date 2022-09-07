«سبورتي أف سي» الكويتية تشارك في دوري الدرجة الثالثة

أعلنت أكاديمية «سبورتي أف سي» الكويتية عن مشاركتها في الموسم المقبل لدوري الدرجة الثالثة الإماراتي، لتكون بذلك أول فريق كويتي يشارك في المسابقات الإماراتية.

وقال رئيس أكاديمية سبورتي الرياضية الكويتي أحمد المبعث لـ«الإمارات اليوم» إن اتحاد الكرة الإماراتي وافق على مشاركة الفريق رسمياً، معبراً عن سعادته بذلك، معتبراً إياها نقطة تحول في تاريخ الأكاديمية، ومقدماً الشكر لقبول فريقه في المنافسات.

ودشن فريق سبورتي تدريباته في ملاعب القصيص في دبي وشهد إقبالاً واسعاً للاعبين، خصوصاً من الطلبة المبتعثين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المحترفين الأجانب.