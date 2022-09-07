فوز البطائح وتعادل خورفكان مع دبا الحصن في الصالات

فاز نادي البطائح على مضيفه اتحاد كلباء في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد للصالات، وأصبح بحاجة إلى الفوز أو التعادل في مباراة الاياب غداً لحجز بطاقة التأهل، فيما يلزم «النمور» الفوز بفارق هدفين.

وسجل أهداف البطائح احمد حسين، وبرونو لويسيانو (هدفين)، ولاعب كلباء احمد عبدالله سرحان في شباك فريقه، بينما سجل لكلباء البرازيليان التون برونو وماثيوس بريان، وأحمد سرحان.

وفي مباراة أخرى، تعادل خورفكان ودبا الحصن 2-2 بانتظار مباراة الإياب التي ستقام في صالة اتحاد كلباء، وستحسم البطاقة الثانية للفائز في مباراة الإياب غداً، حيث سجل لخورفكان سعود خالد والبرازيلي لوكاس جوستافو وللحصن ديفيد ميقنوسيا وعلي خميس راشد.