منتخب بناء الأجسام يختتم مشاركته في بطولة آسيا بـ 34 ميدالية

نجح منتخب الإمارات لبناء الأجسام في تحقيق 34 ميدالية ملونة في ختام مشاركته في بطولة آسيا لبناء الأجسام التي أقيمت في قيرغيزستان، وحل ثالثاً في ترتيب المنتخبات المشاركة بعد أن حصل على 12 ميدالية ذهبية وسبع فضيات و13 برونزية، كما حصلت البعثة على لقبين من ألقاب بطل الأبطال.

ووصف المدير الفني للمنتخب الوطني زويد الزعابي، المشاركة بأنها كانت قوية، وقال في تصريحات صحافية: «البطولة تعتبر محطة مهمة تسبق المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا، وستكون النتائج الإيجابية الحالية أساساً لاختيار منتخب المونديال».