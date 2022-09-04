ريبروف: كان من الأفضل تأخير بداية الدوري

اعترف مدرب العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، بأن بداية فريقه لمباراة عجمان، أول من أمس، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت بالتعادل 1-1، لم تكن جيدة، مشيراً إلى أن أداء الفريقين تأثر بعامل الطقس الذي أدى إلى هبوط مستوى كل الفرق، مؤكداً أنه كان من الأفضل تأخير بداية الدوري.

وقال مدرب العين في مؤتمر صحافي: «بداية فريقي لم تكن سهلة والمشكلة فعلياً لا تكمن في فريق العين، لكن سيعانيها جميع الأندية، خصوصاً في ظل اللعب خلال هذه الفترة وظروف الطقس غير العادية».

وتابع «بعد ربع الساعة الأولى من انطلاقة المواجهة، بدأنا نفقد قوة اللعب والحماسة، ولم نشاهد المستوى المطلوب وكانت هناك فرص متبادلة لكلا الفريقين من أجل حصد النقاط الثلاث».

من جهته، وصف مدرب عجمان غوران المباراة بأنها كانت صعبة للغاية أمام بطل الدوري الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه راضٍ جداً عن أداء فريقه في المباراة، معتبراً أنه كانت هناك فرصة لفريقه.

وأشاد مدرب عجمان بأداء اللاعبين، وخصوصاً البحريني علي مدن.