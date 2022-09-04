مدرب كلباء ينتقد لاعبي البطائح

انتقد الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب اتحاد كلباء، إضاعة الوقت من قبل لاعبي البطائح، خلال المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين نظيفين.

وقال في المؤتمر الصحافي: «إن المباراة شهدت إضاعة في الوقت بشكل بارز، حيث لعب الفريقان 45 دقيقة فقط، وحكم المباراة لم ينبّه الفريق المنافس لإضاعة الوقت».

وأضاف: «لم نكن محظوظين بسبب إصابة المدافع البرازيلي إيغور قبل المباراة بيوم واحد، ما أثر في التكتيك، لكن لاعبينا قدموا كل شيء وأنا أتحمل مسؤولية نتيجة المباراة».

وتابع: «البطائح سجل من فرصتين فقط، وهذه هي كرة القدم إذا لم تسجل الأهداف، يسجل عليك، وبالتالي تخسر المباراة».