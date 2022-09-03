الجزيرة يكتفي بهدفي "مبخوت" في مرمى دبا

قاد مهاجم الجزيرة علي مبخوت فريقه لتحقيق أول فوز في دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم على حساب ضيفه دبا الفجيرة الصاعد حديثا لدوري الاضواء بتسجيله هدفي المباراة التي انتهت 2-صفر لمصلحة الجزيرة خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى للدوري ليضع الجزيرة أول ثلاث نقاط في رصيده ويبقى دبا دون رصيد في هذه الجولة

افتتح الجزيرة التسجيل في المباراة عن طريق مهاجمه علي مبخوت" 11 " مسجلا هدفا جميلا مستفيدا من تمريرة زميله الروماني فلورين تاناسي وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني" 27" من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء حمد علي يوسف لمصلحة الجزاء بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو " الفار".

بادر الجزيرة بالهجوم وشكلت تحركات الثلاثي علي مبخوت وفلورين تاناسي والمغربي أشرف بن شرقي خطورة كبيرة على مرمى دبا.

بدأ الجزيرة الأكثر نشاطا وتنظيما في الملعب وترجم ذلك بالوصول إلى مرمى منافسه بعدما تمكن من خلق ثغرات في دفاع دبا.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين فيما أخفق في الشوط الثاني في الوصول إلى الشباك.

وأهدر الجزيرة فرصا عدة على مدار شوطي المباراة كانت كفيلة بزيادة أهداف الفريق في مرمى دبا لاسيما في الشوط الأول.

ورغم تأخره في المباراة الا أن دبا حاول في أكثر من مناسبة الوصول إلى مرمى الجزيرة وتقليص الفارق وتألق حارس الجزيرة علي خصيف في إنقاذ مرماه من هدف محقق مكرة خطرة سددها لاعب دبا الزيمباوي تافادزوا دهليوابو مع نهاية الشوط الأول.