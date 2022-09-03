البطائح يفتتح مشوار «المحترفين» بالفوز

حقق البطائح فوزاً مهماً على مضيفه كلباء أمس، بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين. واحتفل بالفوز في أول مباراة له مع «المحترفين» بعد صعوده في الموسم الماضي.

وظهر كلباء الأكثر استحواذاً، لكن البطائح افتتح التسجيل عن طريق البرازيلي لورنسي الذي تسلّم كرة طويلة من حارس مرماه زايد أحمد لينفرد بالمرمى ويسددها إلى الشباك في الدقيقة السابعة. وكان بإمكان البطائح التسجيل مرة أخرى مستفيداً من بعض الثغرات في صفوف كلباء. وحصل البطائح على ضربة جزاء (90+2) أضاعها البرتغالي بيدرو، بعد أن تصدى لها حارس المرمى عيسى أحمد. وعاد اللاعب نفسه، وسجل الهدف الثاني (90+9).