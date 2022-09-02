"الفار" يحرم عجمان الفوز.. ولابا يضيّع الثلاث نقاط على العين في الدقيقة 102

اكتفى فريق عجمان وضيفه العين حامل اللقب، اليوم بالتعادل 1-1 في مباراة دراماتيكية شهدت أحداثا مثيرة، واستمرت حتى الدقيقة 102، بعد أن بلغ الوقت بدل الضائع 12 دقيقة، رغم أن الحكم احتسب ست دقائق. وفرض عجمان نفسه بقوة في مباراة الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، وكان قريبا جدا من الخروج بفوز تاريخي.

وشهدت المباراة إلغاء حكم المباراة أحمد عيسى هدفا لعجمان بعد العودة إلى "الفار"، سجله اللاعب البديل الشاب عبيد محمد في الوقت القاتل "97"، واحتسب الحكم بدلا عنه ركلة جزاء من خطأ ارتكبه نفس اللاعب عبيد محمد في بداية الهجمة التي انتهت بتسجيله هدفا لعجمان، بعد مجهود كبير للمغربي وليد أزارو. لكن هداف الدوري في الموسم الماضي لابا كودجو رفض الهدية وأضاع بغرابة ركلة الجزاء في الدقيقة 102، ليحرم العين من فوز محقق. وكان الحكم أيضا قد ألغى بعد العودة إلى "الفار" ركلة جزاء للعين في الشوط الأول.

ونجح عجمان في امتصاص حماس لاعبي العين، وبدا ندا قويا لحامل اللقب، بعدما تمكن من حصد نقطة ثمينة. يذكر أن العين افتتح التسجيل عن طريق البرازيلي إريك في الدقيقة 6، لكن البحريني علي مدن سجل التعادل في الشوط الثاني لعجمان في الدقيقة 60 من تسديدة قوية في المرمى العيناوي.