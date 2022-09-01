الوصل يطلب استعارة النجم الأرجنتيني الشاب شانكلاي

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن نادي الوصل تقدم بعرض رسمي إلى نادي راسينغ كلوب الأرجنتيني، للتعاقد مع اللاعب الشاب توماس شانكلاي، خلال الانتقالات الحالية. وأوضحت صحيفة «راسينغ ديلما» أن الوصل دخل في مفاوضات مع راسينغ لضم شانكلاي على سبيل الإعارة لموسم واحد، مقابل 1.5 مليون يورو مع أحقية الشراء بنهاية الموسم.

وأشارت إلى أن المفاوضات متقدمة بين الناديين، مبينة أن الجهاز الفني للنادي الأرجنتيني لا يمانع الاستغناء عن خدمات شانكلاي، الذي ينتهي عقده في ديسمبر 2024. وشارك شانكلاي (23 عاماً) في الموسم الحالي مع راسينغ في 11 مباراة وأحرز هدفين وصنع هدفاً. وتبلغ قيمته السوقية خمسة ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

وفي حال تعاقد الوصل مع شانكلاي سيصبح الأجنبي الخامس إلى جانب البرازيلي أوليفيرا والبرازيلي دي سوزا والمغربي بوفتيني والأرجنتيني بوبليت.

في المقابل، وضمن فئة المقيم، تعاقد الوصل مع البرازيليين غابرييل وألميدا وتيبا، والغاني غوميز، والصربي فاسيلجيفك، والمالي سيديبي.

وعلى صعيد تعاقدات المواطنين، ضم عمر عبدالرحمن وخالد السناني والشقيقين الحارس عبدالله سالم واللاعب ناصر سالم.