عودة الجماهير بنسبة 100%.. مرور أخضر أو «بي سي آر 96 ساعة»

اعتمد اتحاد كرة القدم، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «بروتوكول» عمليات المباريات للموسم الرياضي 2022-2023، الذي يتضمن كل التفاصيل الطبية والتنظيمية والإجراءات الاحترازية والمعايير والشروط الواجب اتباعها خلال المباريات.

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس: «تتضمن الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، الفحوص والمتطلبات الطبية لجميع المعنيين بالمباراة، بجانب إجراءات وصول الفريقين، والدخول إلى أرض الملعب، وآلية إجراء الفحوص أثناء المباريات والتدريبات، وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب، وتعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة».

وأوضح: «شهد البروتوكول العديد من التعديلات، أبرزها عودة الجماهير بنسبة 100% من سعة مقاعد الاستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر (Green Pass) الصادر من تطبيق الحصن أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى قبل كل مباراة لغير المطعمين، وعلى اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي المراحل السنية وجميع المنظمين والإعلاميين إبراز المرور الأخضر للمطعمين بالكامل، بدلاً عن الفحص المسبق قبل يومين من المباراة، والذي لايزال ملزماً لغير المطعمين من هذه الفئات».

وأكمل البيان: «من ضمن التعديلات، السماح للأندية بتنظيم الفعاليات الترويجية في أيام المباريات ودخول حاملي الأعلام ومرافقي اللاعبين قبل بداية المباراة».

وحدد اتحاد الكرة المسابقات والبطولات التي سيطبق فيها البروتوكول المحدث، وهي: مسابقات اتحاد الكرة، رابطة المحترفين، كرة الصالات، مسابقات السيدات، الكرة الشاطئية، مباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات والفرق الزائرة.