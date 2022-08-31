كارفالهال: عرض الوحدة غيّر وجهتي من إسبانيا إلى الإمارات

أكد المدرب البرتغالي، كارلوس كارفالهال، أنه كان على وشك الانتقال للتدريب في الدوري الإسباني، مشيراً إلى أن عرض نادي الوحدة أسهم في تغيير وجهته من أوروبا إلى الإمارات.

وقال كارفالهال لصحيفة «أبولا» البرتغالية: «كنت على وشك التوقيع للتدريب في الدوري الإسباني، بعدما تلقيت عرضين من ناديين في (الليغا)، ولكن المشروع الذي كنت أنتظره لم يتحقق، الأمر نفسه بالنسبة للتدريب إنجلترا وأميركا الجنوبية، إذ إن معظم العروض كانت بشأن التدريب لمدة موسمين أو ثلاثة، بينما اخترت خوض التجربة مع الوحدة الإماراتي لمدة موسم واحد».

وأبدى المدرب البرتغالي سعادته بخوض هذه التجربة مع نادي الوحدة، مؤكداً أنه عقب الفترة التي خاضها مع نادي سبورتينغ براغا في البرتغال، مبيناً أنه كان لديه الرغبة في خوض تحدٍ جديد، وهو ما وجده في «العنابي» من خلال طموحات وتطلعات إدارة النادي.

وتحدث كارفالهال عن رأيه في مستقبل مواطنه كريستيانو رونالدو مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أن رونالدو لديه شغف كبير لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية، مشدداً على أن الدولي البرتغالي لديه الحق في التفكير في مستقبله بشأن رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي لم يتأهل فيه فريقه مانشستر يونايتد إلى البطولة القارية، وسيشارك في الدوري الأوروبي.

وأوضح: «رونالدو لديه قدرات هائلة ويحافظ عليها حتى الآن، وهو حالياً في لحظة يرغب خلالها في القتال بدوري أبطال أوروبا، وإذا كنت في مركزه كنت سأذهب إلى بايرن ميونيخ الألماني، لكن ذلك بالتأكيد اختيار شخصي مني، ولا أعلم شيئاً حول ذلك ولم أتحدث معه، وإذا كانت هناك إمكانية بانتقاله إلى النادي البافاري».

وأضاف: «أن يكون رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وأن يسعى إلى تحقيق المزيد من الأرقام القياسية، يعد ذلك أمراً مشروعاً له، وحتى في حال استمراره مع مانشستر يونايتد أعلم أنه سيقدم كل ما لديه، وسيكون قادراً على تحقيق أرقام رائعة كما تعودنا منه على ذلك».

وأشار إلى أن كأس العالم 2022 سيشهد منافسة مفتوحة من المنتخبات المرشحة لحصد اللقب، وقال: «أرى أن البرتغال المرشح الأبرز للفوز باللقب، إلى جانب المنتخبات التقليدية، مثل إسبانيا والبرازيل والأرجنتين وألمانيا، ولا أعتقد أنه سيكون هناك مفاجآت».