العين يخوض 28 مباراة ودية في سنة واحدة

سجل فريق العين رقماً قياسياً بخوضه 28 مباراة ودية خلال عام ميلادي واحد، بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، وذلك في خطوة واضحة من الأخير لترسيخ فلسفته الكروية أكثر، ومواجهة صعوبات توقف المسابقة المستمر خلال الموسم الماضي في الحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ومكّنت «الزعيم» من التتويج بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في وقت يتوقع فيه استمرار النهج ذاته في الموسم الحالي.

وخاض «الزعيم» أولى مبارياته الودية بقيادة ريبروف في المعسكر الصيفي في الموسم الماضي، وتحديداً في الأول من أغسطس 2021 بمواجهة ريال مورسيا الإسباني، التي انتهت بفوز الزعيم 1-صفر، وعلى مدار هذه الفترة واصل الفريق أداء التجارب الودية خلال فترات التوقف الدولي خلال الموسم، بينما كانت المباراة رقم 28 في مواجهة الرفاع البحريني الجمعة الماضية (26 أغسطس 2022)، والتي شهدت خسارة «البنفسجي» صفر-3.

وكان لافتاً أن فريق العين خلال المباريات الـ28 واجه مدارس كروية مختلفة، وفي توقيتات متفرقة، كما أنه فاجأ الجميع بخوض مباراتين في يوم واحد لاختبار الجاهزية البدنية للاعبين، في وقت لعب فيه 19 مباراة في الموسم الماضي، من بينها ست فقط في المعسكر الخارجي، و13 على مدار الموسم.

وقال مدير الفريق، أحمد الشامسي، إن العين هو الأكثر خوضاً للمباريات الودية بواقع 28 مباراة في عام ميلادي واحد، وهو أكثر من عدد مباريات دوري أدنوك للمحترفين في موسم واحد، وأن رؤية المدرب كانت واضحة بشأن خوض الوديات، خصوصاً في أوقات التوقف الدولي التي كانت طويلة في الموسم الماضي، والمتوقع استمرارها في الموسم الحالي، بسبب كأس العالم واستحقاقات المنتخب الوطني على الصعيدين الآسيوي والخليجي.

وأكد الشامسي لـ«الإمارات اليوم» أن من يُرد أن يكون في محافظاً على مستوى الجاهزية لديه فعليه أن يستثمر فترات التوقف في خوض المباريات الودية، وقال: «في الموسم الماضي خضنا تقريباً خمس مباريات خلال فترة التوقف التي استمرت لمدة 40 يوماً، وبالتأكيد أسهمت في الحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للفريق».

وخلال المباريات الودية الـ28 فاز الفريق في 16 لقاء، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر في تسع مباراة، وسجل لاعبوه 55 هدفاً، فيما استقبلت شباكهم 27، لكن من بين الخسائر التي تعرض لها كانت بنتائج كبيرة، على غرار الخسارة في المباراة الودية الأخيرة صفر-3 أمام الرفاع البحريني.

ودافع أحمد الشامسي عن الخسائر، وأوضح أن الهدف الأساسي هو تطبيق فلسفة المدرب وليس تحقيق الانتصارات، وقال: «الاستراتيجية ليست الفوز في المباريات، فالمدرب ريبروف يريد أن يطبق بعض الخطط، وأن يمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، وأن يحافظ على جاهزيتهم». ويشهد الموسم الحالي عدداً من التوقفات أيضاً، لإتاحة الفرصة للمنتخب لخوض معسكرات طويلة تحضيراً للتحديات التي تنتظره في كأس آسيا وكأس الخليج، وغرب آسيا. وأوضح الشامسي أن العين سيواصل خوض المباريات الودية خلال الموسم الحالي، واختتم: «سنستمر في تطبيق الفكرة، فالاستراتيجية مفيدة للفريق».

وديات الموسم الحالي

فوز

1- صفر هانكوفين الألماني.

2 -1 غروتر الألماني.

2 -1 راكا براتيسلافا السلوفاكي.

3 -1 خورفكان.

تعادل

صفر - صفر أبها السعودي.

خسارة

صفر -2 الفيحاء السعودي.

وديات الموسم الماضي

فوز

1-صفر على ريال مورسيا الإسباني.

1-صفر على الرائد السعودي.

3 -2 على أتلتيكو بولبولينيو الإسباني.

8-صفر على يونايتد «دوري الدرجة الأولى».

3- صفر على فريق مدينة الأمل.

5- صفر على بينونة «دوري الدرجة الثانية».

3- 2 على الذيد.

1-صفر على بيراميدز المصري.

3 -1 على الهلال يونايتد.

3-صفر جلف أف سي.

7-صفر فرسان هيسبانيا.

3-صفر الاتفاق السعودي.

تعادل

صفر- صفر مع ريال مورسيا الإسباني.

1- 1 مع الاتحاد السعودي.

خسارة

صفر– 1 جامعة مورسيا الإسباني.

صفر– 1 ليفانتي الإسباني.

صفر– 1 النصر.

1 -2 بيونك الأرمني.

1 -2 مومباي سيتي الهندي.

1 -3 الكويت الكويتي.

2 -3 ربيد النمساوي.

صفر-3 الرفاع.