مدرب العين: لابا كودجو يستحق «هاتريك» جوائز «المحترفين»

كشف مدرب فريق العين، الأوكراني ريبروف، عن الدعابة التي قالها لمهاجم فريقه، الدولي التوغولي لابا كودجو الذي كان قد صعد أول من أمس، إلى خشبة مسرح حفل جوائز رابطة المحترفين ثلاث مرات متتالية كأكثر اللاعبين حصداً للجوائز، حيث توّج بجائزة أفضل هدف في الموسم، والحذاء الذهبي بوصفه هدافاً للدوري في الموسم الماضي، إلى جانب جائزة أفضل لاعب أجنبي.

وقال ريبروف في تصريحات صحافية، عقب نهاية الحفل الذي أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، إنه أخبر لاعبه أن عليه البقاء على خشبة المسرح بدلاً من الذهاب والعودة في كل مرة. وتابع: «لقد استحق التتويج بـ(هاتريك) الجوائز على الجهود الكبيرة التي قدمها وساعدت الفريق في تحقيق الألقاب».

وسيطر العين على الجوائز، بعد أن حصل على نصيب الأسد فيها بحصده تسع جوائز كاملة، إذ بجانب جوائز لابا كودجو، نال بندر الأحبابي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، ونال المغربي سفيان رحيمي جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وحصد الحارس خالد عيسى جائزة «القفاز الذهبي»، وتوّج زميلهم البرازيلي جورجنيس بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب من مواليد الدولة، ونال ريبروف لقب أفضل مدرب، وحصل النادي على جائزة أفضل حضور.

وعن جائزة أفضل مدرب، قال ريبروف إنه «منذ بداية الموسم الماضي، وعقب فوزه بجائزة أفضل مدرب للشهر كان يتطلع لحصد الجوائز الجماعية من خلال ألقاب المنافسات التي يشارك فيها».

وجدّد ريبروف عزمه على السعي للمحافظة على لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي والمنافسة على بقية المسابقات، مؤكداً أن «الزعيم» لن يسترخي، وسيعمل بجد واجتهاد من أجل التتويج بالألقاب مرة أخرى.

• لابا كودجو توّج بجائزة أفضل لاعب أجنبي وأجمل هدف وهداف المسابقة.