ليتشي ينهي «أزمة أومتيتي» مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس، توصله إلى اتفاق مع نادي ليتشي الإيطالي يفيد بانتقال صامويل أومتيتي للنادي الإيطالي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2023. وذكر برشلونة في بيان صحافي أنه لا يوجد خيار يتيح لليتشي شراء اللاعب بشكل نهائي مع نهاية الإعارة. وانضم أومتيتي لبرشلونة في صيف 2016 قادماً من نادي ليون الفرنسي. وفي المواسم الستة شارك في 133 مباراة، من بينها 91 مباراة في الدوري الإسباني، و22 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين.