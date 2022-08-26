كأس فاطمة بنت مبارك لـ «الطائرة الخليجية للسيدات» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الأولى من بطولة كأس فاطمة بنت مبارك للأندية الخليجية لطائرة السيدات، التي تُقام بمشاركة ستة فرق تم توزيعها على مجموعتين. وتدشن البطولة منافساتها بمباراتين على صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، حيث يلتقي فريق الشارقة لرياضة المرأة مع سلوى الكويتي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم معهما أيضاً فريق البحرين البحريني، كما يلتقي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك مع نورة السعودي ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم معهما أيضاً فريق الوصل الإماراتي.

وأكدت نورة الحمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيس اللجنة النسائية والمدرسية، أن طموحات الاتحاد كبيرة في تتويج أحد الأندية الإماراتية بلقب البطولة في نسختها الأولى، التي تُقام فعالياتها من 26 إلى 31 الجاري.

وأوضحت أن الفرق الإماراتية الثلاثة المشاركة استعدت جيداً لخوض المنافسة، في ظل متابعة من اتحاد الكرة الطائرة؛ نظراً لأن لاعبات الفرق الثلاثة يمثلن القوام الرئيس لتشكيلة منتخب الإمارات للسيدات.

وأضافت في تصريح صحافي أن اللاعبات انخرطن في فترة إعداد طويلة من الأسبوع الأخير في يوليو الماضي، بمعدل تدريب يومي مع أنديتهن، وتدربن أسبوعين مع المنتخب، استعداداً للمشاركة في هذه البطولة، علاوة على إقامة معسكرات لكل فريق قبل انطلاق البطولة. وتطمح الفرق الثلاثة إلى المنافسة على اللقب واكتساب خبرة الاحتكاك مع فرق أخرى، ما يتسق مع سياسة الاتحاد بشأن الانفتاح والمشاركة في أكثر من بطولة على مستوى الأندية أو المنتخب بالنسبة للسيدات.

وأوضحت الحمر أن المتابعة الدقيقة للاعبات الفرق الثلاثة تؤكد ارتفاع مستوياتهن خلال الفترة الأخيرة، ما يؤهلهن للفوز بلقب البطولة، التي تُعد بمثابة نقطة انطلاق مشجعة لبطولة خليجية للسيدات في الكرة الطائرة، ومحفزة لمزيد من البطولات المجمعة على صعيد أكبر، وفي الوقت نفسه تعزز من النجاحات المنتظرة لهذه البطولة مع إقامتها بشكل دوري كل عام.