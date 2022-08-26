منتخب الدرّاجات يدخل اليوم تحدي كأس آسيا للمضمار في تايلاند

غادر منتخب الدرّاجات إلى تايلاند للمشاركة في كأس آسيا للمضمار، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 30 الجاري، على أن يعود المنتخب يوم 31 الجاري عقب إنهاء المشاركة. ويضم وفد المنتخب يوسف ميرزا، قائد الفريق، أحمد المنصوري، سيف معيوف، خالد معيوف، وفني الدرّاجات أحمد معيوف.

وتأتي المشاركة عقب إنجاز المنتخب في دورة التضامن الإسلامي في تركيا، التي شهدت إحرازه خمس ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وبرونزيتين وفضية، حيث يبحث نجوم المنتخب الوطني عن إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الموسم الرياضي الحافل بالنجاحات.

وأكد قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا في تصريح صحافي استعداد اللاعبين للمشاركة في البطولة، ومواصلة الإنجازات، حيث يهدف المنتخب إلى المنافسة في سباقات البطولة، بعد النجاحات الكبيرة خلال الفترة الماضية سواء على المستوى الآسيوي أو العربي والخليجي. وتوجه يوسف ميرزا بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد على الدعم اللامحدود للمنتخبات الوطنية والحرص على الوجود والمشاركة في السباقات كافة، وهو ما جعل الدرّاجة الإماراتية تصل إلى الصدارة الآسيوية والخليجية والعربية بفضل هذا الوجود باستمرار في البطولات.