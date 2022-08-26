مجلس دبي الرياضي يطلق الدورة الصيفية للألعاب الجماعية

أطلق مجلس دبي الرياضي منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية التي تتضمن ثلاثة ألعاب جماعية هي الكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، ويشارك فيها فرق من فئتي الشباب والناشئين، بمشاركة أندية دبي الأربعة هي: شباب الأهلي، النصر، الوصل، حتا. وتقام اليوم 6 مباريات في بطولة كرة السلة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي، حيث يلتقي الساعة 10 صباحًا الوصل مع شباب الأهلي لفئتي الناشئين والشباب، وفي الساعة 11:15 صباحًا يلتقي النصر مع شباب الأهلي، وفي الساعة 12:30 يلتقي النصر مع الوصل.

وتقام منافسات كرة اليد في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وتتواصل حتى 29 الجاري الذي تقام فيه مباراتين بين شباب الأهلي والنصر الساعة 10 صباحًا، والوصل مع شباب الأهلي الساعة 11 صباحًا.

وتقام منافسات الكرة الطائرة في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، وتتواصل حتى 28 الجاري، ويلتقي الساعة 10 صباحاً النصر مع شباب الأهلي، وفي الساعة 11 صباحًا الوصل مع حتا، وتقام المنافسات وفقًا للوائح المعمول بها في الاتحادات. ويحرص مجلس دبي على استفادة الأجهزة الفنية من الدورة، حيث تتيح تجربة اللاعبين من أجل التعرف على مستوياتهم وإيجاد مواضع التحسين وتحقيق الانسجام المطلوب بينهم، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.